Gecina confirme ses objectifs pour 2022

(Boursier.com) — Les loyers bruts de Gecina s'établissent à 463 millions d'euros, en hausse de +4% à périmètre constant. La croissance des revenus locatifs à périmètre constant s'accélère, reflétant l'amélioration des taux d'occupation et la montée en puissance des effets de l'indexation

A périmètre constant, l'accélération de la performance ressort clairement en séquences trimestrielles. Le 1er trimestre affichait une croissance de +2,2%, le 2e de +3,2%, et sur le 3e trimestre la croissance des loyers à périmètre constant s'élève à +6% par rapport au 3ème trimestre 2021.

En cumulé sur 9 mois à fin septembre, la dynamique organique s'accélère (+4% sur 9 mois à fin septembre, + 3% à fin juin et 2,2% à fin mars). Cette performance traduit pour moitié les effets progressifs de la réduction de la vacance, principalement sur le bureau et sur les résidences étudiants. Les effets de la hausse de l'indexation commencent à se matérialiser, venant ainsi compléter les facteurs contribuant à la reprise de la croissance organique des loyers.

A périmètre courant, les loyers sont stables (+0,3%), les effets des cessions réalisées sur le bureau courant 2021 compensant la vigueur à périmètre constant et la contribution nette positive du pipeline.

Le taux d'occupation financier moyen (TOF) du Groupe progresse chaque trimestre depuis 1 an, il s'établit maintenant à 92,5%, en hausse de +130 pb par rapport à fin septembre 2021 traduisant le solide niveau de commercialisation.

Solidité financière

Les liquidités disponibles ou non tirées (3,2 milliards d'euros nets des billets de trésorerie) permettent à Gecina de disposer d'une liquidité excédentaire de l'ordre de 1 MdE par rapport à sa politique financière qui vise à disposer d'une liquidité (nette des billets de trésorerie) de 2 MdsE minimum. Ces liquidités excédentaires couvrent l'ensemble des échéances de dette tirée jusqu'en 2027. L'intégralité des échéances bancaires de 2023 ainsi qu'une grande partie des échéances 2024 et 2025 ont d'ores et déjà été renouvelées avec des maturités plus longues, principalement en 2029 et 2030.

Le coût de la dette est couvert en moyenne à 90, jusqu'à fin 2024 et 75% jusqu'à fin 2028.

Objectifs 2022

Les performances atteintes à fin septembre 2022 traduisent la bonne tenue des marchés locatifs de prédilection de Gecina, avec une hausse des valeurs locatives et du taux d'occupation des actifs, ainsi que la reprise progressive de l'indexation.

Dans un contexte de remontée des taux d'intérêts plus rapide qu'attendu, qui nécessite de la prudence et qui conforte le Groupe dans sa gestion précautionneuse de son bilan, Gecina confirme ses objectifs pour 2022.

Gecina réitère son objectif de Résultat récurrent net part du Groupe à 5,55 euros par action en 2022, (5,50 euros attendu en début d'année), soit une hausse de +4,3% par rapport à 2021.