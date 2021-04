Gecina commercialise plus de 6.500 m2 à La Défense et Boulogne-Billancourt

Crédit photo © Gecina

(Boursier.com) — À La Défense, Gecina a signé un bail portant sur une surface de 2.500 m2 dans l'immeuble Carré Michelet portant sa commercialisation à 90%. À Boulogne-Billancourt, Gecina a loué plus de 4.000 m2 d'Anthos, portant le taux de précommercialisation de son pipeline à 43% pour les projets dont la livraison est prévue en 2021 et 2022. Sur Carré Michelet, le nouveau bail d'une durée ferme de 6 ans prendra effet à compter du 1er septembre 2021. Le nouveau locataire, "un grand groupe industriel spécialisé dans la peinture décorative", y installera son siège social. Avec les sociétés MSD, Novo Nordisk, Wano PC et CGI déjà locataires, ce nouveau bail porte ainsi à plus de 90% le taux de commercialisation de cet actif.

L'immeuble Anthos accueillera à partir du 1er juillet 2021 un grand groupe pharmaceutique français. Ce nouveau bail porte sur une durée ferme de 9 ans. Livré dans quelques semaines, l'immeuble Anthos offrira 9.400 m2 entièrement rénovés répartis sur 9 étages et 240 m2 de terrasses accessibles ainsi qu'une offre variée d'espaces de restauration en lumière naturelle.

Les deux transactions ont été finalisées à des loyers conformes aux anticipations du groupe Gecina.