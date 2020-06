Gecina commercialise 1 300 m2 auprès d'une société du CAC40

Gecina commercialise 1 300 m2 auprès d'une société du CAC40









(Boursier.com) — Gecina accueille dans l'immeuble situé au 27 rue de la Ville l'Evêque, dans le QCA parisien, un Groupe du CAC 40 sur une surface de 1.300 m2. Les plateaux seront mis à disposition fin août 2020 à la suite d'un programme de travaux permettant de repositionner l'immeuble aux meilleurs standards de marché.