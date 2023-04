Gecina : bonne visibilité sur la maturité de la dette

(Boursier.com) — Au 31 mars 2023, les loyers bruts de Gecina s'établissent à 166,7 millions d'euros, en hausse de +7,3% à périmètre constant (+8,7% à périmètre courant).

Les revenus locatifs bruts des bureaux s'établissent à 133,2 ME, en hausse de +7,9% à périmètre constant (+9,8% à périmètre courant).

A périmètre constant, l'accélération de la performance ressort au-delà de la performance publiée à fin 2022. A périmètre courant, les loyers sont en hausse de près de +9%, bénéficiant non seulement de la vigueur locative à périmètre constant, mais aussi d'une forte contribution locative nette du pipeline, avec notamment deux importantes livraisons d'immeubles de bureaux en 2022 à Paris et Neuilly.

Le taux d'occupation financier moyen (TOF) du Groupe progresse chaque trimestre depuis plus d'un an, il s'établit maintenant à près de 95%, en hausse de +280 pb par rapport à fin mars 2022, et est supérieur au taux d'occupation moyen à fin 2022 de +180 pb. Sur le bureau, le taux d'occupation moyen atteint 94,5% se rapprochant d'un niveau normalisé. Ce taux est en progression de +340 pb sur un an, témoignant de la solide dynamique locative observée sur les marchés de Gecina depuis 2021.

La politique de couverture des taux de Gecina se singularise par une maturité longue des instruments de couverture (7 années) permettant de protéger durablement le coût moyen de la dette. Entre 2023 et 2025, la dette est couverte à environ 90% en moyenne contre les variations de l'Euribor. La politique de couverture du Groupe s'inscrit également à plus long terme avec en moyenne près de 80% de la dette couverte jusqu'à fin 2028.

Perspectives

Les résultats publiés à fin 2022 et les tendances encore observées au 1er trimestre traduisent la très bonne tenue des marchés locatifs dans les zones de prédilection de Gecina. Cette dynamique opérationnelle est renforcée par la reprise progressive de l'indexation.

Par ailleurs, la contribution positive du pipeline à la croissance du résultat récurrent net devrait s'accentuer avec les importantes livraisons d'immeubles en 2022 et 2023, renforçant ainsi la confiance de Gecina.

Enfin, la maturité longue de la dette et la politique active de couverture des taux, permettra à Gecina de limiter en 2023 l'impact de la remontée des taux d'intérêts sur les frais financiers du Groupe.

Dans un contexte qui nécessite donc de la prudence, Gecina anticipe un Résultat récurrent net part du Groupe entre 5,80 euros et 5,90 euros par action en 2023, soit une hausse comprise entre +4,3% et +6,1%.