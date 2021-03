Gecina bichonne ses actionnaires au nominatif

Crédit photo © Gecina

(Boursier.com) — Afin d'enrichir dans la durée la relation avec ses actionnaires individuels, Gecina lance en ligne son "Espace actionnaire" dédié aux actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif pur et gérés en direct par le service Titres & Bourse du Groupe. Cet espace permettra d'améliorer la qualité et la réactivité de la relation privilégiée que Gecina entend maintenir dans la durée avec ses actionnaires individuels , indique le management de Gecina.

Avec les plus de 72% de salariés actionnaires du Groupe dont la détention en valeur par actionnaire-salarié est l'une des plus élevée des sociétés du SBF 120, l'actionnariat individuel représente plus de 5% du capital du Groupe.

Disponible depuis la page Investisseurs du site gecina.fr ou à l'adresse espace-actionnaires.gecina.fr, cet espace a été conçu pour offrir aux actionnaires un accès simple à l'ensemble des informations utiles dans le cadre de la gestion de leurs comptes-titres.

Il vient compléter la gamme de services que Gecina propose déjà à ses actionnaires : une équipe dédiée, des réunions d'actionnaires, un numéro vert, un Club des actionnaires, l'ensemble des publications à destination des actionnaires, dont "La Lettre aux Actionnaires"...

Dividende

Rappelons que Gécina prévoit de payer à ses actionnaires au titre de l'exercice 2020 un dividende de 5,30 euros. Il sera payé en numéraire. S'il est stable par rapport au dernier versement, le rendement du dividende sur le cours de bourse actuel (119 euros) est de l'ordre de 4,5%. Le paiement de l'acompte de 2,65 euros par action a été effectué le 3 mars. Le solde de 2,65 euros par action sera mis en paiement en juillet.