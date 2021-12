Gecina : Benat Ortega sera nommé Directeur Général à l'issue de l'Assemblée générale du 21 avril 2022

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Gecina, réuni le 10 décembre 2021 sous la présidence de Jérôme Brunel, a décidé, à l'unanimité et sur recommandation de son Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, de nommer Benat Ortega en qualité de Directeur Général de Gecina. Il succédera à Méka Brunel, Administratrice Directrice Générale, dont le mandat s'achèvera statutairement à l'issue de l'assemblée générale du 21 avril 2022.

Benat Ortega, 41 ans et diplômé de l'École Centrale Paris, est à ce jour membre du directoire, directeur des opérations, et mandataire social du groupe Klépierre, société immobilière cotée au patrimoine de 22 milliards d'euros.

Ayant rejoint le groupe Klépierre en 2012, il y a dirigé les activités opérationnelles et joué un rôle clé dans la transformation de cette société leader européenne au travers du recentrage du portefeuille autour de 120 centres commerciaux et d'une stratégie ambitieuse de création de valeur et de croissance du cash-flow. Il avait précédemment travaillé 9 ans au sein des équipes Bureaux, à Paris, du groupe coté Unibail-Rodamco.