Gecina atteint la première place dans le classement GRESB

(Boursier.com) — Au classement du GRESB, Gecina augmente son score global de deux points à 96/100 par rapport à 2022. Ce score traduit une performance remarquable, avec une progression nette sur les critères de la gestion de l'eau, de la gestion des risques et des émissions de gaz à effet de serre, avec une baisse de 10 % des émissions enregistrée en 2022. Dans la section "développement", Gecina devance ses pairs en obtenant la note maximale de 100/100.

Beñat Ortega, Directeur général de Gecina, commente : "L'évaluation du GRESB valide notre engagement continu en matière de développement durable et consacre le travail d'envergure de nos équipes en 2022, en lien avec nos clients et partenaires. Pour l'avenir et dès cette année, notre plan de sobriété énergétique constitue un gisement de progrès important. Sur les six premiers mois de 2023, ce plan ambitieux a permis une réduction de la consommation d'énergie de 17% et une baisse des émissions de carbone de 21% sur les immeubles de bureau gérés par Gecina, comme notre siège qui a vu ses consommations baisser de près de 28% sur 9 mois, entre octobre 2022 et juin 2023. Ces résultats, fruits d'une démarche proactive impliquant la collecte des données, des actions ciblées, des équipes dédiées et une collaboration étroite avec les locataires, augurent d'une trajectoire de performance durable pour le Groupe."

D'excellents résultats maintenus dans les classements MSCI, ISS ESG et Sustainalytics

Dans un contexte de notations de plus en plus exigeantes, Gecina a réussi à conserver ses scores dans d'autres évaluations ESG, notamment :

Dans l'indice MSCI ESG Ratings, Gecina consolide son score AAA, maintenant le Groupe parmi les 18% des plus performants au monde.

Chez ISS ESG, Gecina conserve son score B-, affirmant ainsi sa position comme l'une des sociétés les plus performantes de son secteur.

Gecina est toujours classé "risque faible" pour la troisième année consécutive par la prestigieuse agence de notation Sustainalytics.

Pour la 10ème année consécutive, Gecina a reçu la médaille d'Or des Sustainability Best Practices Recommendations (sBPR) Awards de l'EPRA, attestant l'exigence et la qualité de son reporting extra-financier.