Gecina acquiert en VEFA 93 logements à Rueil-Malmaison pour 45,8 ME

Crédit photo © Gecina

(Boursier.com) — Au coeur de l'écoquartier de l'Arsenal, un projet d'aménagement est en plein développement à Rueil-Malmaison. Ce nouveau projet de logements, développé par Les Nouveaux Constructeurs (Bassac), comprendra 93 appartements de qualité répartis dans 3 bâtiments indépendants représentant 6.000 m2 de surface totale.

Le quartier accueillera à terme près de 2.000 logements neufs à proximité de la future station de la ligne 15 du Grand Paris Express "Rueil Suresnes Mont Valérien" et de nombreux aménagements (crèches, écoles, équipements sportifs). Sa situation autour d'un axe vert et d'un parc traversant offrira des espaces verts propices au bien-être et au développement de la biodiversité.

La livraison de la résidence est prévue au T1 2024 et les 3 bâtiments visent notamment la certification NF Habitat HQE au niveau "excellent" et le label Biosourcé niveau 2.

Cette nouvelle acquisition de Gecina s'ajoute à celles annoncées le 22 juillet à l'occasion de la publication des résultats semestriels du Groupe. Depuis le début de l'année, Gecina a ainsi d'ores et déjà signé des contrats de réservation portant sur l'acquisition de 4 projets résidentiels, représentant plus de 410 logements à Paris, Bordeaux, Marseille et donc Rueil-Malmaison, qui seront livrés en 2023 et 2024.

Avec des opérations en cours de développement ou devant être lancées prochainement, des acquisitions de projets finalisées depuis le début de l'année et d'autres en cours de négociations, la croissance du portefeuille résidentiel s'élève potentiellement à plus de 1.000 logements supplémentaires, preuve de la volonté du Groupe de faire croitre son activité sur ce segment.