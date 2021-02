Gecina : 83% de l'immeuble Carré Michelet est commercialisé

(Boursier.com) — Gecina signe avec un grand groupe de conseil un bail portant sur une surface de 11.600 m2 dans l'immeuble Carré Michelet à La Défense pour y installer son siège social français. Ce nouveau bail d'une durée de 9 ans prendra effet le 1er octobre 2022.

Cette transaction porte à 83% le taux de commercialisation de Carré Michelet. Livré fin 2019 à la suite d'une ambitieuse opération de restructuration, Carré Michelet, immeuble non IGH, développe une surface totale de 37.100 m2, avec 1.400 m2 d'espaces extérieurs accessibles incluant terrasses, jardin intérieur et balcons. Il se compose d'espaces de travail enrichis d'un business center, d'une conciergerie, d'espaces de restauration et d'un fitness. Carré Michelet incarne l'ambition de YouFirst, la marque servicielle et relationnelle de Gecina, qui vise à entretenir des relations de qualité et de long terme avec tous ses clients.