Gecina : 112 ME de revenus de cessions de 5 immeubles

(Boursier.com) — Gecina a conclu la cession de 5 immeubles de bureaux en dehors de Paris, représentant au total plus de 25.000 m2 pour près de 112 millions d'euros hors droits, avec une prime sur les dernières expertises libres retenues fin 2019. Ces cessions s'inscrivent dans la stratégie de rationalisation du patrimoine du Groupe afin d'en renforcer la centralité.

Gecina a ainsi finalisé le 16 décembre la cession auprès de la Carac, Mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance, conseillée par Atream, d'un portefeuille de 4 immeubles multilocataires à Boulogne-Billancourt et Vincennes représentant près de 12.000 m2.

Le Groupe a également finalisé, le 15 décembre, la cession au Groupe Patrimoni d'un immeuble de bureaux situé à Antony d'une surface de l'ordre de 13.600 m2.

En cédant des actifs matures et non stratégiques pour le Groupe, Gecina poursuit dans le contexte actuel la stratégie de recentrage de son patrimoine visant à renforcer l'exposition de son patrimoine dans les zones les plus centrales de la région parisienne , commente Méka Brunel, Directrice Générale de Gecina.

Rappelons que Gecina vient aussi d'annoncer le renouvellement avec Orange de deux baux dans ses immeubles d'Arcueil et de Montrouge.