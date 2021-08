Geci : l'adhésion à la fiducie est à effectuer avant le 10 août pour les OC

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Geci International rappelle que dans le cadre de son offre au public d'obligations convertibles, les titulaires d'OC ont la possibilité, jusqu'au 10 août inclus à 17h (heure de Paris), d'adhérer à une fiducie-gestion constituée le 24 juin et gérée par la société de gestion Equitis Gestion.

Il est rappelé que les titulaires d'OC peuvent transférer tout ou partie de leurs OC à la Fiducie (option A) ou bien conserver leurs OC et les convertir à tout moment en Actions Nouvelles à compter de la Date d'Emission (option B). Chaque titulaire d'OC peut librement panacher sa contribution entre les deux options et ainsi choisir de ne transférer qu'une partie de ses OC à la Fiducie et de conserver le solde en tant que créancier de la Société.

Les porteurs d'OC ayant transféré leurs OC à la fiducie auront le choix entre un remboursement en espèces (grâce au produit net de cession sur le marché, par la fiducie, des actions émises dans le cadre de l'equitization) et/ou un remboursement en actions de la Société.