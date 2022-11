Geci International veut se développer sur une nouvelle trajectoire de croissance rentable

(Boursier.com) — Au 30 septembre, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Geci International se répartit entre la France (76,4%) et le Brésil (23,3%). Il tient compte d'un effet de change positif au Brésil pour un montant de 0,04 million d'euros, soit 0,4% du chiffre d'affaires, compte tenu de la réévaluation du real brésilien face à l'euro au cours du semestre. Le chiffre d'affaires progresse ainsi de +16,4%, pour s'établir à 9,77 ME semestriels.

Le Groupe renforce sa situation financière. L'endettement financier net s'élève, à fin septembre 2022, à 6,5 ME (chiffres en cours d'audit), incluant des dettes financières pour un montant de 2,9 ME, le retraitement des loyers pour 0,7 ME, les dettes liées à l'acquisition du Groupe Eolen pour 3,4 ME (put et crédit-vendeur), un compte courant d'associé de 0,2 ME et une trésorerie de 0,7 ME.

L'endettement financier net diminue de 1,1 ME, soit -14%, par rapport à mars 2022 (7,6 ME). Le compte courant d'associé concerne l'actionnaire de référence XLP Holding, qui a apporté 0,2 ME en août 2022 afin de soutenir la stratégie de développement du Groupe.

Durant le 1er semestre 2022-2023, la société a levé 1 ME brut à travers la conversion de 100 ORNAN. Ce financement a permis un remboursement partiel de l'endettement et le renforcement de ses capitaux propres à fin septembre 2022, à travers des augmentations de capital du même montant.

Perspectives

Le Groupe Geci International redéfinit sa stratégie avec le désengagement de l'Afrique du Sud, le recentrage de son activité d'informatique sur la finance et le tertiaire, le développement du HPC dans l'industrie et l'élargissement de son activité Télécoms vers les équipements urbains intelligents et les solutions et produits intelligents à destination de la smart city.

Dans ce contexte de relance et de métamorphose, le Groupe renforce sa stratégie d'innovations, alliant la technologie et le digital, pour soutenir son redéploiement et servir des marchés à fort potentiel - télécommunications, transports, énergies renouvelables, informatique financière et smart city.

Dans le domaine de la cybersécurité, le Groupe a également décidé de concentrer son expertise sur le conseil en SOC (Security Operations Centers) avec une offre originale de services 24/7 et multilingue, et de suspendre la distribution de logiciels de cybersécurité.

Geci International bénéficie d'alliances technologiques et de capacités d'innovation, avec notamment son réseau d'alliances en France, Israël et Brésil, pour soutenir le développement de ses activités en Digital et Technologies, accroître la convergence de ses deux pôles, et répondre aux challenges d'un monde nouveau à la recherche d'une transition énergétique et d'une économie adaptée aux conditions d'une planète en plein bouleversement.

Concernant l'exercice en cours et compte tenu de la bonne dynamique observée, le Groupe anticipe une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires annuel.

Avec la convergence de ses activités en Digital et Technologies, l'esprit d'innovation qui le caractérise depuis sa création, sa maîtrise des projets complexes, sa capacité à dynamiser des sociétés technologiques nouvelles, le Groupe ambitionne de poursuivre son développement dans une nouvelle trajectoire de croissance rentable et de diversifier son modèle économique à de nouveaux relais de croissance, notamment ceux de la Smart City.