Geci International : tout savoir sur le regroupement d'actions

(Boursier.com) — Lors de sa réunion en date du 3 novembre 2023, le Conseil d'administration de Geci International a décidé de procéder au regroupement des actions composant le capital social de la société à raison de 1 action nouvelle à émettre pour 10.000 actions anciennes à regrouper.

L'objectif de ce regroupement est de diminuer le nombre de titres de la société en circulation, source de volatilité et de difficultés de gestion, et de redonner une dynamique à la vie boursière de Geci International.

Le regroupement constitue une opération d'échange d'actions, sans incidence sur le montant du capital social : seule la valeur nominale de l'action et, corrélativement, le nombre d'actions en circulation sont modifiés. Compte tenu de la parité d'échange retenue, le nombre d'actions en circulation sera divisé par 10.000. La valeur nominale de l'action Geci International sera augmentée proportionnellement à la parité de regroupement, et passera de 0,0001 euro à 1 euro.

Ce regroupement opère un ajustement purement technique, sans impact sur la valeur globale des actions Geci International détenues en portefeuille par chaque actionnaire, exception faite des rompus. Le code mnémonique (ALGECP) restera inchangé.

Les opérations de regroupement débuteront le 30 novembre pour s'achever le 2 janvier 2024. Les nouvelles actions regroupées seront cotées à compter du 3 janvier 2024.

Le nombre d'actions à provenir du regroupement est de 465.477 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune.

Serge Bitboul, Président Directeur Général et actionnaire de la société, a renoncé au regroupement de la quantité nécessaire d'actions anciennes d'une valeur nominale de 0,0001 euro chacune permettant d'obtenir un nombre entier d'actions au résultat de l'application du ratio d'échange susvisé, soit 2.970 actions.

Les actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus, afin d'obtenir un nombre d'actions multiple de 10.000, jusqu'au 2 janvier 2024.

Les actions non regroupées seront radiées de la cote à l'issue de la période de regroupement.

A l'issue de la période de regroupement, les actions non regroupées perdront leur droit de vote et ne seront plus comprises dans le calcul du quorum et leurs droits aux dividendes futurs seront suspendus.

Les actions soumises au regroupement sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0000079634 jusqu'au 2 janvier 2024, dernier jour de cotation. Les actions issues du regroupement seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR001400M1R1 à compter du 3 janvier 2024, premier jour de cotation.

Il est précisé qu'afin de faciliter la réalisation des opérations de regroupement, le Conseil d'administration a décidé de suspendre la faculté d'exercice des droits attachés à l'ensemble des titres en circulation. La suspension des titres entrera en vigueur à compter du 15 novembre 2023 et se terminera le 5 janvier 2024 à minuit (inclus).

Le 5 février est aussi la date butoir de l'indemnisation des rompus par les intermédiaires financiers.