GECI International : tirage d'une tranche d'ORNAN

(Boursier.com) — GECI International a annoncé procéder à une levée de fonds de 0,5 ME par le tirage d'une tranche de 50 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (" ORNAN ") et l'exercice correspondant de 50 bons d'émission d'ORNAN par le fonds d'investissement YA II PN. À l'issue de ce tirage, la capacité résiduelle de financement par ORNAN est de 5 ME bruts.