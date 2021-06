Geci International : tirage d'une nouvelle tranche d'ORNAN de 0,5 ME de nominal

(Boursier.com) — Le Groupe Geci International a procédé au tirage d'une tranche de 50 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (ORNAN), par l'exercice de 50 bons d'émission d'ORNAN détenus par le fonds d'investissement YA II PN, LTD (Investisseur), représentant un montant nominal de 0,5 ME.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement d'un montant net maximal de 9,3 ME conclu le 30 septembre 2020, financement ayant pour objectif de procéder à la reconstitution des capitaux propres du Groupe, de poursuivre son redressement, conforter son fonds de roulement net futur et renforcer sa structure financière. Il contribue également à doter le Groupe des ressources financières nécessaires pour répondre à ses engagements et ses besoins de trésorerie à court et moyen termes.

YA II PN, LTD a accepté le principe du projet d'offre au public d'obligations convertibles en actions, et a renoncé au bénéfice de certains covenants prévus aux termes du contrat d'émission d'ORNAN. Il s'agit de permettre au groupe de lancer cette opération en contrepartie de l'émission de la tranche d'ORNAN tirée ce jour ainsi que d'une nouvelle tranche d'ORNAN d'un montant nominal de 0,5 ME avant la fin de l'exercice 2021-2022, soit le 31 mars 2022.

Le Groupe rappelle qu'il a précédemment procédé aux 2 tirages suivants :

- le 12 novembre 2020, un 1er tirage de 2 ME visant à rembourser 55 ORNAN non converties en janvier 2020 issues du financement précédemment mis en place le 11 février 2019 pour 0,9 ME, ainsi que le rachat à leur valeur nominale des 34 dernières ORNAN encore en circulation émises dans le cadre de ce même financement ;

- le 26 février 2021, un 2e tirage de 1,5 ME visant à financer son besoin en fonds de roulement net à hauteur de 0,5 ME et réduire son endettement à hauteur de 1 ME.