(Boursier.com) — GECI International, spécialiste de la Transformation Digitale et du Conseil en Technologies, annonce le transfert de la cotation de ses actions sur Euronext Growth Paris ce prochain 29 mars 2021. Serge Bitboul, Président Directeur Général de GECI International, déclare : "Ce transfert de cotation contribue à bénéficier de la visibilité et de la dynamique du marché Euronext Growth, tout en accédant à un cadre réglementaire entièrement adapté à notre stratégie de développement. Il permettra notamment de réduire les contraintes associées au marché Euronext et les moyens engagés pour y répondre, ceci allant de pair avec notre stratégie de réduction des coûts dans une volonté de retour à l'équilibre financier aussi rapide que possible". La demande d'admission des actions GECI International sur Euronext Growth à Paris a été approuvée par l'Euronext Listing Board le 23 mars 2021.

Ce transfert, qui avait été autorisé par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 19 septembre 2019, va permettre à GECI d'être cotée sur un marché approprié à sa stratégie de développement et à sa capitalisation boursière. Ce transfert permettra d'élargir le panel d'investisseurs intéressés par les sociétés cotées sur Euronext Growth, et plus particulièrement les marchés en forte croissance auxquels s'adresse GECI tels le marché de la transformation digitale et de la technologie, avec des focus sur la cybersécurité et les solutions et produits intelligents. Ce transfert, qui s'inscrit dans le cadre de la restructuration du groupe, contribue également à sa politique de réduction des coûts et de simplification des process.