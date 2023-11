Geci International : Serge Bitboul précise ses positions

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 30 octobre à l'AMF, Serge Bitboul a déclaré avoir franchi en baisse, le 24 octobre, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société XLP Holding qu'il contrôle, le seuil de 5% du capital de la société GECI International. Il détient, directement et indirectement, 159.899.364 actions Geci International représentant 189.813.824 droits de vote, soit 4,5% du capital et 5,27% des droits de vote de la société. Ils se répartissent comme suit...

- XLP Holding SAS : 152.191.911 actions, soit 4,28% du capital et 4,92% des droits de vote

- Serge Bitboul : 7.707.453 actions, soit 0,22% du capital et 0,35% des DDV

- Total Serge Bitboul : 159.899.364 actions, soit 4,5% du capital et 5,27% des DDV.

Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total d'actions de la société Geci International consécutive à une conversion d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (ORNAN).

A cette occasion, la société XLP Holding a franchi individuellement en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Geci International.