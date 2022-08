Geci International : Serge Bitboul descend à 12,75% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 3 août à l'AMF, Serge Bitboul a déclaré avoir franchi, directement et indirectement, en baisse, le 2 août 2022, le seuil de 15% des droits de vote de la société Geci International. Il détient directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société XLP Holding qu'il contrôle, 159.899.364 actions Geci International représentant 189.813.824 droits de vote, soit 12,75% du capital et 14,59% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total d'actions de la société Geci International consécutive à une conversion d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (ORNAN).