Geci International : Serge Bitboul confirmé en tant que PDG

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Geci International s'est tenue, le 29 octobre, à huis clos sur 2e convocation. Les actionnaires ayant voté par correspondance ou ayant donné procuration ont représenté ensemble 41.017.332 actions ayant le droit de vote sur les 245.899.601 actions composant le capital social et ayant le droit de vote, soit un quorum représentant 16,68% du capital social.

En conséquence, seules les résolutions à titre ordinaire, ainsi que la 22e résolution à titre extraordinaire (pour laquelle l'Assemblée Générale statue dans les conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire) ont pu être mises au vote. L'ensemble des résolutions soumises a été adopté.

En revanche, à défaut de quorum, l'Assemblée générale mixte n'a pu valablement délibérer sur les projets de résolutions relevant de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire, à l'exception de la 22e résolution.

Les actionnaires sont de nouveau convoqués le 12 novembre 2020 à 9h au siège social de la société, rue Boissière à Paris.

Dans le contexte, le Conseil d'administration va déposer une requête auprès du Tribunal de Commerce de Paris demandant la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représentation des actionnaires défaillants pour assurer la réunion du quorum de l'Assemblée générale extraordinaire et voter sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

Le vote se fera exclusivement à distance, en amont de la tenue de l'Assemblée générale Extraordinaire. Les procurations et formulaires de vote par correspondance, retournés pour l'Assemblée générale mixte du 13 octobre ou pour celle du 29 octobre, resteront valables pour l'Assemblée générale extraordinaire du 12 novembre s'agissant des résolutions no 15 à 21 et no 23 à 30.

Du nouveau au Conseil d'administration

A l'occasion de l'Assemblée, les actionnaires ont renouvelé les mandats d'administrateurs de MM. Serge Bitboul, Gérard Delage et Gérard Nicou. L'Assemblée générale a également nommé Mme Nathalie Lebargy en tant que membre du Conseil d'administration pour une durée de 4 exercices. Cette nomination permet de porter à nouveau à 5 le nombre total d'administrateurs et de renforcer la parité et la diversité des profils au sein du Conseil d'administration.

A l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration s'est réuni et a confirmé le mandat de Serge Bitboul en tant que Président Directeur Général de la société. Elle a nommé Gérard Delage en tant que Vice-Président.

Le Conseil d'administration a par ailleurs redéfini la composition de son comité d'audit, qui est désormais composé de Mme Nathalie Lebargy et de Gérard Delage, qui en assure la présidence.