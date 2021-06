Geci International : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Geci International s'est réunie le 23 juin au siège social de la société aux fins de délibérer sur l'ordre du jour. Exceptionnellement, dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, l'Assemblée s'est tenue à huis clos sans que les actionnaires soient présents physiquement.

Les actionnaires ayant voté par correspondance ou ayant donné procuration ont représenté ensemble 29.600.221 actions ayant le droit de vote et 59.199.330 voix. Maître Aurélia Perdereau du cabinet Thévenot Partners, en qualité de mandataire ad hoc, représentait les actionnaires défaillants pour assurer la réunion du quorum de l'Assemblée générale mixte et voter sur les résolutions à l'ordre du jour. Le quorum atteint pour l'Assemblée générale mixte était de 100% des 501.750.290 actions composant le capital social de la société et ayant le droit de vote, représentant 549.929.421 voix.