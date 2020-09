GECI International remporte au Brésil un important contrat pour le déploiement de réseaux mobiles

(Boursier.com) — GECI International, spécialiste du Conseil en Technologies et de la Transformation Digitale, annonce que sa filiale AS+ DO Brasil vient de remporter auprès d'un leader mondial du secteur des technologies de l'information et de la Communication, un contrat significatif pour l'installation et la mise en service de réseaux et technologies mobiles au Brésil.

Cette commande, qui représente un chiffre d'affaires total de 5 ME sur les deux prochaines années, concerne l'installation et la mise en service de réseaux de téléphonie mobile (wireless), l'installation de réseaux radio (microwave) et de petites infrastructures. Le déploiement commence immédiatement.

Ce contrat intervient alors que le Groupe avait annoncé en décembre 2019 la signature d'un premier contrat significatif avec ce client pour l'installation d'antennes 5G à São Paulo dans le cadre d'un projet pilote.

Ce succès confirme la solidité des positions du Groupe au Brésil, où sa filiale démontre sa capacité à accompagner un leader mondial et s'affirme en tant que partenaire de référence pour le déploiement de nouvelles technologies numériques.