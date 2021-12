Geci International : perte de 1,4 ME au 1er semestre 2021

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel du Groupe Geci International au 30 septembre 2021 s'établit à 8,4 millions d'euros, stable par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent compte tenu d'un effet de change négatif au Brésil (-0,3 ME) du fait de la dévaluation du Real brésilien face à l'euro au cours du semestre. Hors cet effet de change, le chiffre d'affaires du Groupe est en croissance de 20,8%.

Le résultat net part du Groupe s'établit à -1,4 ME au 30 septembre 2021 (-1,7 ME au 30 septembre 2020). Il comprend pour un montant de -0,4 ME des frais non récurrents tels que les primes d'émission liées aux obligations convertibles émises en juillet 2021.

Structure financière

Après prise en compte du résultat semestriel, les capitaux propres part du Groupe au 30 septembre 2021 sont négatifs de -0,5 ME (-1 ME au 31 mars 2021). Ils comprennent pour un montant total de 1,7 ME les augmentations de capital intervenues à travers la conversion d'une partie des ORNAN émises dans le cadre d'un contrat de financement conclu le 30 septembre 2020 et également le financement obligataire "equitizé" par une fiducie-gestion, signé en juillet 2021.

Grâce à ces financements, le Groupe a pu faire face à ses obligations à court et moyen termes, pérenniser sa situation financière et sécuriser ses activités. L'endettement net du Groupe s'élève à 10,1 ME à la clôture semestrielle (9,6 ME au 31 mars 2021). Son évolution tient compte du solde des obligations convertibles émises en juillet 2021 restant à équitizer pour un montant de 2,6 ME. Ce montant viendra renforcer les capitaux propres du Groupe au moment de l'equitization des obligations restantes. A fin septembre, les liquidités s'établissent à 0,8 ME.

Perspectives

Geci International entend renforcer son chiffre d'affaires et sa profitabilité. Egalement, il poursuit son redéploiement sur les marchés à forte valeur ajoutée du Digital et des Technologies. D'ores et déjà en ordre de marche, le Groupe se focalise sur une croissance accompagnée de son retour à l'équilibre financier et à la profitabilité. Ses activités phares telles l'infra-IT, les télécoms, le HPC... sont déjà en marche pour reconquérir des parts de marché auprès de grands souscripteurs. Cette tendance devrait se poursuivre au second semestre et confirmer ainsi le retour à une croissance compétitive.