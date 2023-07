Geci International : perte annuelle de 0,8 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2023/2023 de Geci s'établit à 20,6 ME, en croissance de + 12,3% par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel courant s'établit à -0,3 ME, contre -0,9 ME au 31 mars 2022.

Le résultat net part du Groupe est impacté par des frais non récurrents, liés notamment à la sortie anticipée du bail à Trappes à la suite de la sortie de périmètre de la société Etud Intégral en 2021 et par des dotations aux provisions pour risques. Il ressort ainsi à -0,8 ME contre -1,3 ME au 31 mars 2022.

Les capitaux propres part du Groupe au 31 mars 2023 s'élèvent, après la prise en compte du résultat de l'exercice, à 2,8 ME.

L'endettement financier net du Groupe au 31 mars 2023 s'élève à 6,5 ME.

Pour l'exercice 2023-24, dans un environnement économique encore incertain, Geci se fixe pour objectifs la poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires et une nouvelle amélioration de sa rentabilité opérationnelle.