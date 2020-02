GECI International : Patrick Hayoun écarté ; Serge Bitboul redevient PDG

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration du Groupe GECI International, réuni le 12 février, suite à des divergences stratégiques a mis un terme au mandat de Directeur Général de Patrick Hayoun à compter de cette date. Celui-ci a choisi de démissionner de son mandat d'administrateur et de Vice-Président du Conseil d'Administration.

Le Conseil a exprimé à Patrick Hayoun ses remerciements pour son engagement auprès de GECI International depuis 2016 et a salué les progrès accomplis au cours de ces derniers mois dans la mise en oeuvre de la restructuration du groupe, notamment l'autonomisation des filiales et la réduction des coûts du Groupe .

Le Conseil a décidé de nommer Serge Bitboul, Président du Conseil d'Administration au poste de Directeur Général de la société, reprenant ainsi le titre de Président Directeur Général.

Désormais, le Groupe GECI International entend poursuivre la dynamique initiée, et donner la priorité à l'optimisation de la croissance interne de toutes ses filiales, et au retour à la rentabilité, tout en continuant à oeuvrer dans l'investissement technologique dans les domaines des Deep Tech, du Digital, des Nouvelles Mobilités et des Services et Produits Intelligents en France et à l'international.