GECI International : léger redressement des résultats annuels

(Boursier.com) — GECI International a dégagé sur son exercice 2021-2022 un résultat opérationnel courant de -0,9 million d'euros, contre -1,6 million d'euros au 31 mars 2021. Après un premier semestre en amélioration malgré la stabilité du chiffre d'affaires, le second semestre a confirmé le redressement du ROC, qui approche l'équilibre sur cette période grâce aux évolutions favorables du modèle économique de l'entreprise.

Le résultat net part du Groupe ressort en perte de -1,3 million d'euros, contre +0,7 million d'euros au 31 mars 2021, qui comprenait un profit non courant à hauteur de +2,7 millions d'euros liée à la sortie de périmètre de la filiale ETUD Integral lors de l'exercice 2020-21.

Le groupe avait renoué avec la croissance sur l'exercice avec un chiffre d'affaires annuel en progression de +9,7% à 18,3 ME.

Les capitaux propres part du Groupe au 31 mars 2022 s'élèvent, après la prise en compte du résultat de l'exercice, à + 1,6 million d'euros contre - 1 million d'euros pour l'exercice précédent. Ils intègrent, pour un montant total de 4,2 millions d'euros, les augmentations de capital intervenues sur l'exercice. Ces financements ont permis de doter le Groupe des ressources financières nécessaires pour disposer d'un fonds de roulement suffisant afin de faire face à ses obligations et ses besoins de trésorerie à court et moyen termes et poursuivre son désendettement.

L'endettement net du Groupe au 31 mars 2022 s'élève ainsi à 7,6 millions d'euros, contre 9,6 millions d'euros au 31 mars 2021. Les liquidités s'établissent à 0,8 million d'euros, en baisse de -0,4 million d'euros par rapport à l'année précédente.

Dans un environnement économique à plus forte intensité technologique et numérique, GECI estime que ses métiers actuels demeurent porteurs et devraient poursuivre leur croissance au cours de l'exercice 2022-2023. GECI ambitionne de poursuivre son développement dans une nouvelle trajectoire de croissance rentable et de diversifier son modèle économique à de nouveaux relais de croissance, notamment ceux de la Smart City.