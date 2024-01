GECI International : le ROC est à l'équilibre au 1er semestre

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2023-24, le Groupe GECI International a enregistré une croissance soutenue de ses activités avec un chiffre d'affaires consolidé en progression de +18% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Il s'établit à 11,57 millions d'euros. Il se répartit entre le Digital à 44,9% et la Technologie à 55,1%, avec l'International qui représente 40,8% de l'activité.

La rentabilité de la société a poursuivi son redressement au cours du semestre. Avec une dynamique commerciale soutenue, une organisation agile et des coûts maîtrisés malgré un contexte inflationniste, la société a enregistré au 1er semestre 2023-24 un résultat opérationnel courant à l'équilibre.

Le résultat opérationnel courant (ROC) ressort pratiquement à l'équilibre, soit -0,06 ME (-0,28 ME au 1er semestre de l'exercice précédent). La bonne tenue de la marge brute (en valeur) dans un contexte de forte croissance et la baisse continue des frais généraux (-8% sur le semestre) contribuent à cette amélioration de la rentabilité opérationnelle.

Après notamment prise en compte de charges financières nettes stables et d'une charge d'impôt en augmentation (+0,2 million d'euros), le résultat net part du Groupe s'établit à -0,25 ME au 30 septembre 2023 (-0,34 ME au 30 septembre 2022).

Après prise en compte du résultat semestriel, les capitaux propres part du Groupe au 30 septembre 2023 sont positifs de 2,7 ME. Ils comprennent pour un montant total de 0,15 ME les augmentations de capital intervenues à travers la conversion de 15 ORNAN issues du tirage du 21 décembre 2022. Ce financement a également permis un remboursement partiel de l'endettement.

L'endettement financier net s'élève à fin septembre 2023 à 6,5 ME, en diminution de 0,12 ME par rapport au 31 mars 2023 (6,7 ME).

Perspectives

La croissance du chiffre d'affaires, le renforcement continu de la situation financière et l'amélioration attendue de la rentabilité confortent le Groupe dans la pertinence de la stratégie mise en oeuvre et dans sa capacité à poursuivre une croissance durable.

La société ambitionne de poursuivre une croissance rentable.