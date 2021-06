GECI International lance une offre au public d'obligations convertibles en actions avec délai de priorité des actionnaires

(Boursier.com) — GECI International annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations convertibles en actions par voie d'offre au public et avec délai de priorité des actionnaires, d'un montant brut maximal de 2.595.000 euros, par l'émission d'un nombre maximal de 3.000 OC d'une valeur nominale de 1.000 euros au prix de 865 euros chacune, représentant un emprunt obligataire d'un montant principal de 3.000.000 euros.

Contexte et raisons de l'opération

L'offre au public d'OC permettra à la Société de poursuivre sa stratégie de retour à l'équilibre et de financer son développement en levant des fonds auprès de ses actionnaires et du public. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un mécanisme dit d'"equitization" des OC, par (i) la constitution d'une fiducie-gestion au profit des porteurs d'OC qui auront transféré leurs OC à la fiducie et (ii) l'émission de bons de souscription d'actions au profit de ladite fiducie, dont les termes et modalités d'exercice permettront, d'un point de vue économique, de transformer en actions les OC ainsi transférées.

Les porteurs d'OC ayant transféré leurs OC à la fiducie auront le choix entre un remboursement en espèces (grâce au produit net de cession sur le marché, par la fiducie, des actions émises dans le cadre de l'equitization) et/ou un remboursement en actions de la Société.

Modalités et cadre juridique de l'émission des OC

L'émission des OC sera réalisée dans le cadre d'une émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, comprenant (i) un délai de priorité des actionnaires à titre irréductible et (ii) une offre au public, sur le fondement de la 2ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2021.

Prix de souscription : Le prix de souscription des OC est de 865 euros par OC, soit une décote de 13,5% par rapport à la valeur nominale de 1.000 euros d'une OC.

Délai de priorité des actionnaires : Les actionnaires inscrits en compte à la date du 29 juin 2021 (après clôture du marché) bénéficieront d'un délai de priorité de souscription, non négociable et non cessible. Le délai de priorité sera ouvert du 30 juin 2021 au 13 juillet 2021 inclus à 17 heures (heure de Paris). Un actionnaire de la Société pourra souscrire une OC à titre irréductible s'il détient 167.477 actions à la date de valeur (soit le 29 juin 2021 après la clôture du marché). Les OC non souscrites par les actionnaires dans le cadre du délai de priorité seront proposées dans le cadre de l'offre au public.

Période de souscription à l'offre : L'offre au public sera ouverte du 30 juin 2021 au 13 juillet 2021 inclus à 17 heures (heure de Paris).