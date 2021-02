Geci International émet une tranche d'ORNAN d'un montant nominal de 1,5 ME

Geci International émet une tranche d'ORNAN d'un montant nominal de 1,5 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Geci International annonce avoir procédé au tirage d'une tranche de 150 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles, par l'exercice de 150 bons d'émission d'ORNAN détenus par le fonds d'investissement YA II PN, LTD, représentant un montant nominal de 1,5 ME.

Cette opération, autorisée par l'Assemblée Générale du 12 novembre 2020, s'inscrit dans le cadre du financement d'un montant net maximal de 9,3 ME conclu le 30 septembre 2020 avec l'Investisseur.

La mise en place de ce financement a pour mission de procéder à la reconstitution des capitaux propres du Groupe. Ce financement lui permet de poursuivre son redressement, de conforter son fonds de roulement net futur et de renforcer sa structure financière. Il permet également de doter le Groupe des ressources financières nécessaires pour répondre à ses engagements et ses besoins de trésorerie à court et moyen terme.

Le Groupe rappelle qu'il a procédé le 12 novembre 2020 à un premier tirage de 2 ME visant à rembourser 55 ORNAN non converties en janvier 2020 issues du financement précédemment mis en place le 11 février 2019 pour 0,9 million d'euros, ainsi que le rachat à leur valeur nominale des 34 dernières ORNAN encore en circulation émises dans le cadre de ce même financement.

Caractéristiques et modalités de l'opération

Les caractéristiques et modalités de l'opération ont été fournies en annexe du communiqué de presse daté du 30 septembre 2020 par lequel le Groupe avait annoncé l'obtention du visa no20-487 de l'Autorité des marchés financiers sur le prospectus et qui présentait les caractéristiques des ORNAN, la raison de l'émission ainsi que la dilution résultant de ces valeurs mobilières.

L'opération a été structurée de manière à fournir à la Société des moyens supplémentaires principalement pour faire face à ses besoins en fonds de roulement net futur, et pour permettre la poursuite de son développement. L'opération a permis également le remboursement des ORNAN non converties en janvier 2020 issues du financement précédemment mis en place le 11 février 2019 et le rachat à leur valeur nominale des dernières ORNAN encore en circulation émises dans le cadre de ce financement.

L'opération permettra également d'accompagner la restructuration de la dette du Groupe (avec une allocation maximum de 1 ME), dont l'apurement des dettes bancaires.

Enfin ce financement peut contribuer, une fois assuré le financement des besoins du Groupe, à accompagner et soutenir sa croissance aussi bien organique qu'externe, en ligne avec la stratégie du Groupe, avec une allocation maximale pour la croissance externe de 5 ME, sans aucun engagement à date.

Le groupe tient à jour sur son site Internet www.geci.net un tableau de suivi des tranches d'ORNAN émises, précisant le statut des ORNAN et des bons de souscription d'actions émis.