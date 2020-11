GECI International : désignation d'un mandataire ad hoc en vue de l'AG

(Boursier.com) — Le Groupe GECI International rappelle que les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée générale extraordinaire, sur 3e convocation, le 12 novembre à 9h au siège social de la société à Paris. Cette Assemblée Générale Extraordinaire se déroulera, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.

Par ordonnance en date du 4 novembre, la société a obtenu du Tribunal de Commerce de Paris la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représentation des actionnaires défaillants pour assurer la réunion du quorum de l'Assemblée générale extraordinaire et voter sur les résolutions à l'ordre du jour. Le Tribunal a désigné Thévenot Partners, en la personne de Maître Aurélia Perdereau, en qualité de mandataire ad hoc.

Conformément aux termes de la mission conférée par le Tribunal de Commerce de Paris, les votes du mandataire ad hoc devront intervenir dans un sens conforme à l'intérêt social de la société, étant précisé que les droits de vote attachés aux actions des actionnaires défaillants devront être exercés par le mandataire ad hoc en votant les résolutions no 15 à 21 et no 23 à 30 de manière neutre en termes de majorité qualifiée, soit à raison de deux tiers de votes favorables et d'un tiers de votes défavorables, afin de ne pas porter atteinte à l'intérêt légitime des actionnaires défaillants.