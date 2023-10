Geci International : de retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Geci International s'est réunie le 27 septembre, aux Salons de l'Hôtel des Arts et Métiers à Paris aux fins de délibérer sur l'ordre du jour. Au total, 224 actionnaires étaient présents, représentés ou avaient voté par correspondance. Ils possédaient ensemble 376.902.366 actions, soit 15,203% du capital, donnant droit à 406.849.034 voix (16,098% des droits de vote).

Le cabinet Thévenot Partners, désigné en qualité de mandataire ad hoc et représenté par Me Aurélia Perdereau, représentait les actionnaires défaillants pour assurer la réunion du quorum de l'Assemblée Générale Mixte et voter sur les résolutions à l'ordre du jour.

L'Assemblée générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2023, ainsi que l'affectation du résultat de l'exercice.

L'Assemblée générale a également adopté les résolutions qui portaient notamment sur :

- L'approbation des conventions réglementées ;

- La détermination de l'enveloppe globale de rémunération des administrateurs ;

- Les délégations et autorisations données au Conseil d'administration pour : opérer sur les actions de la société ; augmenter le capital par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres ; procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles et consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles ; décider du regroupement des actions de la société.

L'Assemblée générale a rejeté les résolutions qui portaient sur :

- plusieurs délégations de compétence et autorisations financières consenties au Conseil d'administration, afin de lui permettre d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles ;

- l'autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction du capital social motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions.

Enfin, l'Assemblée générale a conféré tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts, publications ou formalités prescrits par la loi et relatifs aux résolutions adoptées.