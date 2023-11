GECI International confirme sa dynamique de croissance

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023-24, GECI International a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 11,55 millions d'euros, en croissance de +17,9% par rapport à l'exercice précédent (+18,7% à taux de change constant).

Le maintien d'une dynamique de forte croissance organique s'appuie principalement sur la progression soutenue des activités de télécoms avec la transformation de contrats majeurs au Brésil, et sur la résilience des activités de Calcul Haute Performance (HPC) et d'informatique financière malgré le ralentissement de la demande.

Au 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe se répartit entre la France (59,3%) et le Brésil (40,7%). Il tient compte d'un effet de change négatif au Brésil pour un montant de 0,08 ME, soit 0,7% du chiffre d'affaires, compte tenu de l'évolution du real brésilien face à l'euro au cours du semestre.

Le Groupe compte à fin septembre 2023 un effectif total de 504 personnes, contre 442 à fin septembre 2022 et 530 à fin mars 2023. Cette évolution est principalement liée au déploiement des contrats cadres au Brésil.

Situation financière

L'endettement financier net du Groupe s'élève à fin septembre 2023 à 6,4 ME (chiffres en cours d'audit). L'endettement financier net diminue de 0,3 ME, soit -4,6%, par rapport à mars 2023 (6,6 ME).

Durant le 1er semestre 2023-2024, la société a levé 0,25 ME brut à travers la conversion de 25 ORNAN. Ce financement a permis un remboursement partiel de l'endettement et le renforcement de ses capitaux propres à fin septembre 2023, à travers des augmentations de capital du même montant.

Perspectives

La croissance du chiffre d'affaires, le renforcement continu de la situation financière et l'amélioration attendue de la rentabilité confortent le Groupe dans la pertinence de la stratégie mise en oeuvre et dans sa capacité à poursuivre une croissance durable.

Concernant l'exercice en cours et compte tenu de la dynamique observée, le Groupe anticipe une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires annuel.

Geci International ambitionne de poursuivre une croissance rentable et d'élargir son modèle économique.