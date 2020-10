Geci International conclut son contrat de financement obligataire avec YA II PN pour 9,3 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Geci International annonce la signature d'un contrat avec YA II PN, Ltd, le 30 septembre 2020, dans le cadre du projet de financement d'un montant net maximum de 9,3 millions d'euros par voie d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles (ORNAN) annoncé le 3 juillet 2020.

La mise en place de ce financement reste soumise au vote des actionnaires de la société, convoqués en Assemblée ménérale mixte le 13 octobre à 9h, en faveur de la 21è résolution prévoyant l'émission réservée à l'Investisseur de bons d'émissions donnant accès aux ORNAN (Bons d'Emission).

La société informera le marché lors de chaque tirage d'une tranche d'ORNAN et tiendra à jour sur son site internet un tableau de suivi des Bons d'Emission, des ORNAN et du nombre d'actions de la société en circulation.