GECI International : chiffre d'affaires annuel en progression

(Boursier.com) — GECI International a réalisé sur l'exercice (avril 2021-mars 2022), un chiffre d'affaires consolidé de 17,9 millions d'euros, en croissance de +7,6% par rapport à l'exercice précédent (+8,7% à taux de change constant) et enregistre notamment une croissance de + 5,4% au second semestre, atteignant ainsi son objectif de retour à une croissance compétitive.

Cette dynamique commerciale est portée par la forte croissance du Brésil, la progression régulière en calcul haute performance (HPC) et le dynamisme en Infrastructure-IT dédié à la Finance. Ces développements compensent le tassement des activités en Afrique du Sud, où le Groupe a décidé de se désengager, et une baisse des activités d'infogérance. Le Groupe confirme ainsi la bonne marche de son recentrage stratégique sur ses offres à plus fort potentiel et leur montée en gamme progressive.

Au 31 mars 2022, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe se répartit entre la France (75,2%), le Brésil (22,9%) et l'Afrique du Sud (1,8%). Le Groupe compte à fin mars 2022 un effectif total de 439 personnes contre 392 à fin mars 2021, soit + 12%. GECI estime que ses métiers actuels, fondamentalement porteurs dans un environnement à forte intensité technologique et numérique, devraient poursuivre leur croissance avec la conquête de nouveaux clients et la conclusion de nouveaux contrats au cours de l'exercice 2022-2023.

Parallèlement, le Groupe entend renforcer son potentiel d'innovation pour saisir de nouvelles opportunités, renforcer ses offres expertes et développer ses capacités technologiques. Dans cette perspective, en étendant ses alliances internationales, le Groupe explore l'exploitation de plusieurs technologies émergentes dans le domaine des services et produits intelligents.

En particulier en Israël, GECI entreprend des développements stratégiques dans la conception et la promotion de solutions ITMS (Intelligent Traffic Management Systems), telles caméras et autres équipements pour répondre aux préoccupations croissantes liées à la congestion du trafic urbain et routier et au développement des " smart cities " à travers le monde. La réalisation de preuves de concept permettra au Groupe GECI International de démontrer la faisabilité de ces innovations et de s'engager sur de nouveaux marchés à fort potentiel. Geci se déclare confiant sur son futur et son retour à une croissance rentable.