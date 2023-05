Geci International boucle son exercice sur une croissance de plus de 15%

(Boursier.com) — Geci International a réalisé sur l'exercice (avril 2022-mars 2023) un chiffre d'affaires consolidé de 20,5 millions d'euros, en croissance de + 15,6% par rapport à l'exercice précédent (+ 24,0 % à taux de change constant).

Le groupe commente : "cette dynamique de croissance organique confirme le recentrage stratégique réussi du Groupe sur les marchés à forte valeur ajoutée du Digital et des Technologies, avec notamment une forte progression des activités de Calcul Haute Performance (HPC), d'informatique financière et de télécoms, portées par le renouvellement des référencements clients et la concrétisation de nouveaux contrats majeurs en particulier au Brésil. Ces évolutions favorables ont permis de largement compenser le tassement des activités d'infogérance et le désengagement de l'Afrique du Sud."