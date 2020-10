Geci International : assemblée générale mixte des actionnaires

(Boursier.com) — GECI International informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte convoquée le 13 octobre 2020 n'a pas pu valablement délibérer faute de quorum et que les actionnaires sont de nouveau convoqués le 29 octobre 2020 à 9 heures au siège social de la Société.

Dans le contexte de pandémie Covid-19, l'Assemblée Générale Mixte s'est tenue ce jour à huis clos. Les actionnaires ayant voté par correspondance ou ayant donné procuration ont représenté ensemble 39 230 544 actions ayant droit de vote sur les 243 583 099 actions composant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, avec un quorum représentant 16,15 % du capital social, l'Assemblée Générale Mixte n'a pas pu valablement délibérer. A défaut de quorum requis pour statuer sur les résolutions à titre ordinaire et extraordinaire, aucune des résolutions proposées n'a été mise au vote des actionnaires.

L'Assemblée Générale Mixte est donc appelée à délibérer, sur seconde convocation, sur le même ordre du jour que celui figurant dans l'avis de convocation publié au BALO du 7 septembre 2020. Le texte des projets de résolutions qui sera proposé à l'Assemblée Générale demeure inchangé. Un avis de seconde convocation sera publié le 16 octobre 2020 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires.

L'Assemblée Générale Mixte du 29 octobre 2020 se déroulera de la même façon, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020, complétée par le décret no 2020-418 du 10 avril 2020 et le décret no 2020-925 du 29 juillet 2020.

Le vote se fera exclusivement à distance, en amont de la tenue de l'Assemblée Générale. Le vote des actionnaires ayant voté par correspondance ou par procuration à l'Assemblée Générale sur première convocation reste valable et comptabilisé pour l'Assemblée Générale réunie sur seconde convocation.