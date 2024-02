Geci International : arbitrage de la Cour d'Appel sur le litige de la reprise d'Eolen en 2015

(Boursier.com) — Geci International prend acte de l'arrêt rendu, le 13 février, par la Cour d'Appel de Paris dans le cadre des litiges opposant la société Anthéa et son dirigeant, Pascal Leblanc, aux sociétés Geci International, Altona International et Groupe Eolen.

La Cour d'Appel de Paris a notamment :

- déclaré que la société Anthéa et son dirigeant ont manqué à leur devoir d'information précontractuel vis-à-vis des sociétés Geci international et Altona international et ;

- condamné in solidum la société Anthéa et son dirigeant pour une somme totale de 4,7 millions d'euros à titre de dommages et intérêts envers Groupe Eolen ;

- condamné Altona international notamment pour une somme de 0,7 ME pour le paiement du crédit vendeur inscrit en compte courant.

Aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de Groupe Eolen ainsi que Geci International, ni en faveur de la société Altona International.

Geci International donnera des informations complémentaires à la clôture des comptes annuels.