Geci International améliore sa performance au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel, arrêté au 30 septembre, du Groupe Geci International s'établit à 9,8 millions d'euros, en croissance de +16,4% par rapport au 1er semestre 2021-2022 (+15,9% à taux de change constant). Il se répartit entre le Digital à 60,6% et la Technologie à 39,4%. L'International représente 23,8% de l'activité.

Le résultat opérationnel courant est négatif de -0,3 ME (-0,8 ME au 1er semestre de l'exercice précédent). Cette amélioration de l'efficacité opérationnelle s'explique principalement par la progression de la marge brute dans un contexte de croissance à plus forte valeur ajoutée et par une maîtrise des frais généraux, en baisse sur les 3 derniers semestres.

Le résultat net part du Groupe ressort à -0,3 ME au 30 septembre 2022 (-1,4 ME au 30 septembre 2021). Il comprend pour un montant de -0,3 ME des frais non récurrents liés notamment à la sortie anticipée du bail à Trappes à la suite de la sortie de périmètre de la société Etud Intégral en 2021.

Après prise en compte du résultat semestriel, les capitaux propres part du Groupe au 30 septembre 2022 sont positifs de 2,6 ME (1,6 ME au 31 mars 2022). Ils comprennent pour un montant total de 1 ME les augmentations de capital intervenues à travers la conversion de 100 ORNAN émises dans le cadre du contrat de financement conclu le 30 septembre 2020. Ce financement a également permis un remboursement partiel de l'endettement.

L'endettement financier net du Groupe s'élève à fin septembre 2022 à 6,6 ME, en diminution de 1 ME, soit -13,3%, par rapport au 31 mars 2022 (7,6 ME). Il inclut des dettes financières pour un montant de 2,9 ME, le retraitement des loyers pour 0,7 ME, les dettes liées à l'acquisition du Groupe Eolen pour 3,4 ME (put et crédit-vendeur), un compte courant d'associé de 0,2 ME[3] et une trésorerie de 0,7 ME.

Perspectives

Le Groupe poursuit activement sa stratégie d'innovations, alliant la technologie et le digital, pour "renforcer ses positions sur des marchés à fort potentiel" -télécommunications, transports, énergies renouvelables, informatique et smart city- et "répondre aux défis d'une planète en plein bouleversement en accompagnant institutions et entreprises dans leurs besoins de transformation numérique, écologique et énergétique".

Le Groupe a engagé une première étape en signant en septembre 2022 un accord de distribution exclusif avec la société Gertrude SAEM, spécialisée dans le domaine de l'ITS - Intelligent Transportation System, portant sur la commercialisation par les filiales de GECI International en Israël et au Brésil du logiciel Gertrude ITS. Ce système de conduite de trafic intelligent optimise les flux de véhicules publics et privés, réduit la pollution et améliore la sécurité des voies urbaines et métropolitaines.

Le Groupe entend élargir son modèle économique à de nouveaux relais de croissance, tout en inscrivant son développement dans une trajectoire de croissance rentable.

GECI International anticipe une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires annuel qui devrait s'accompagner d'une nouvelle amélioration des résultats.