Geci International accélère au Brésil

(Boursier.com) — Geci International, spécialiste du Digital et de la Technologie, annonce le succès de sa filiale AS+ Do Brasil qui a remporté "un contrat significatif" avec la société ZTE, fournisseur mondial d'équipements de télécommunications, de solutions réseau et d'appareils mobiles. Ce contrat représente un chiffre d'affaires de 5,5 millions de réal brésilien (environ 1 million d'euros), soit plus de 20% du chiffre d'affaires annuel de la filiale. Il concerne la fourniture, l'installation et la mise en service d'une infrastructure de réseau fixe et d'équipements IP améliorant la disponibilité du haut débit. Le déploiement de ce contrat commence immédiatement et porte sur l'installation de plus de 1.000 équipements IP sur tout le Brésil. Ce contrat d'un an renouvelable, démontre la capacité de la filiale à s'affirmer comme partenaires de référence pour le déploiement de nouvelles technologies numériques. Ce succès commercial confirme la solidité des positions du groupe au Brésil, qui enregistre une forte croissance de ses ventes (+80% au cours de l'exercice 2021-22).

Avec un plan de développement de la 5G et des investissements prioritaires de plusieurs milliards d'euros, le Brésil est un des premiers pays d'Amérique latine à déployer des infrastructures de télécommunications d'envergure. Drones de surveillance industrielle et agricole, télémédecine, smart city... : la 5G et le haut débit ouvrent de nouveaux champs d'utilisation d'internet avec le développement des nouvelles technologies sans fil.