Geci International : 1,7 ME de perte semestrielle

(Boursier.com) — Au 1er semestre de l'exercice 2020-2021, Geci International réalise un chiffre d'affaires de 8,4 millions d'euros, en retrait de -26,4% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent à périmètre équivalent. Ce chiffre d'affaires ne tient pas compte du chiffre d'affaires d'ETUD Intégral, seul l'impact de son résultat a été isolé sur la ligne "Résultat net des activités abandonnées ou destinées à être cédées".

Le chiffre d'affaires du Groupe se ventile désormais entre Transformation Digitale à 89,5% et Conseil en Technologies à 10,5% avec l'International qui représente 22,5 % de l'activité du Groupe.

Le résultat opérationnel courant est négatif de -1,3 ME (-1,6 ME au 1er semestre de l'exercice précédent). Cette évolution favorable s'appuie principalement sur le plan d'économies et de réduction des frais fixes engagés depuis un an. Le Groupe poursuit sa politique d'économies additionnelles.

Le résultat net part du Groupe est de -1,7 ME au 30 septembre (-2,6 ME au 30 septembre 2019). Il comprend pour un montant de -0,7 ME la perte d'ETUD Integral, qui sortira du périmètre durant cet exercice.

Structure financière

Après prise en compte du résultat semestriel, les capitaux propres part du Groupe au 30 septembre 2020 sont négatifs de -5,9 ME (-4,9 ME au 31 mars 2020). L'impact de la crise sanitaire a fortement pesé sur la trésorerie au cours du semestre. A fin septembre, les liquidités s'établissent à 0,7 ME et n'intègre aucun tirage sur le financement par voie d'émission d'Ornan conclu le 30 septembre 2020.

Le Groupe a également mis en oeuvre, le 12 novembre, le financement par émission d'Ornan sécurisé depuis plusieurs mois. Le Conseil d'Administration a décidé, ce même jour, de procéder au tirage d'une première tranche d'ORNAN pour un montant de 2 ME, afin de faire face à son besoin de trésorerie court terme et de poursuivre ainsi son activité.

Perspectives

Dans un contexte économique et sanitaire difficile, le Groupe reste centré sur ses deux axes d'activités : Transformation Digitale et Conseil en Technologies. Il continue de se restructurer et poursuit son redéploiement axé sur le retour à l'équilibre financier.

La Transformation Digitale demeure en effet la priorité du Groupe. Ses métiers actuels (Finance, Infogérance, HPC, Télécommunications) sont fondamentalement porteurs dans un monde toujours plus connecté. Le groupe se renouvelle également avec de nouvelles offres de services et produits intelligents, à l'image d'une nouvelle solution d'ITMS (Intelligent Traffic Management System) pour l'optimisation du trafic routier ou des offres de solutions de cybersécurité construites en partenariats.

La mise en oeuvre du financement par émission d'ORNAN et la réduction du périmètre d'activité donnent au Groupe l'opportunité d'affiner sa stratégie privilégiant le renforcement de l'équipe de développement commercial et la capacité d'innover dans un contexte disruptif où de nouveaux enjeux apparaissent.