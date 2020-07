Geci : comptes annuels publiés

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel du Groupe Geci au 31 mars 2020 s'établit à 25,5 ME, en retrait de 14% par rapport à l'exercice précédent. L'international représente 23% du chiffre d'affaires annuel du Groupe. L'activité du Groupe se répartit entre ses différents marchés de la manière suivante : 80 % en Transformation Digitale et 20% en Conseil en Technologies.

Le résultat opérationnel courant s'établit à -2,9 ME, contre + 0,1 ME au 31 mars 2019. La baisse amorcée des coûts de fonctionnement n'a pas permis de compenser la contraction de l'activité de Conseil en Technologies.

Le résultat net part du Groupe est de -6,4 ME contre une perte de -3 ME au 31 mars 2019. Il comprend des charges non courantes à hauteur de -3 ME, dont des pertes et provisions liés aux contrôles fiscaux des sociétés du groupe EOLEN acquis en 2015 (0,8 ME) et des dépréciations de la relation clientèle et du goodwill (1,9 ME).

Après prise en compte du résultat de l'exercice, les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à (4,9) ME contre (0,2) ME au 31 mars 2019. Ils intègrent pour un montant total de 2,2 ME, les augmentations de capital intervenues à travers (i) la conversion d'une partie des ORNAN émises le 13 février 2019, (ii) une émission d'actions nouvelles liées à une indemnité sur le contrat d'ORNAN et (iii) l'exercice de bons de souscription d'actions remboursables (BSAR A) distribués gratuitement suite à l'Assemblée Générale du 28 juillet 2017.

L'endettement net du Groupe au 31 mars 2020 s'élève à (12,6) ME, contre (10,2) ME au 31 mars 2019. Ce montant comprend des obligations non encore converties (1,1 ME) et des avances accordées par le factor (3 ME), le retraitement des loyers selon la norme IFRS 16 (3,3 ME). La dette bancaire a été réduite de 0,9 ME pour ressortir à (1,5) ME, contre (2,4) ME à fin mars 2019.

Les liquidités s'établissent à 1,2 ME, contre 4 ME l'année précédente. L'utilisation des mesures de soutien de l'économie (activité partielle, report de charges sociales, fiscales et d'échéances d'emprunts etc.) a permis de préserver la trésorerie du Groupe à court terme. Les négociations sont en cours pour étaler les dettes sociales et fiscales reportées. D'ores et déjà, la Société a obtenu des moratoires sur ses dettes fiscales.

La mise en place d'un nouveau financement permettrait au Groupe de renforcer ses ressources financières pour faire face à ses obligations et ses besoins de trésorerie à court et moyen termes.

Perspectives

La crise sanitaire a accéléré la nécessité pour le Groupe d'adopter des changements et de s'adapter aux nouveaux enjeux ; elle lui permet aussi d'étendre ses projets sur des opportunités émergentes. Le Groupe reste donc ambitieux pour amorcer une nouvelle phase de développement, tout en pousuivant l'ajustement de ses coûts afin de retrouver son équilibre financier, puis sa rentabilité.

Les filiales optimisent leurs coûts, rénovent leurs process, se repositionnent sur des niches plus pérennes et génératrices de marges plus importantes, et redéployent plus généralement leur stratégie en explorant de nouvelles voies de diversification sur des métiers prometteurs drainés par l'innovation et la prestation à forte valeur ajoutée. Parallèlement, le Groupe poursuit sa stratégie de partenariats avec des sociétés innovantes afin d'enrichir son offre de solutions et services intelligents notamment en Cybersécurité et Intelligent Traffic Management System, et saisir de nouvelles opportunités de développement issues d'un monde en pleine transformation.

Pour finaliser son redressement, le Groupe a besoin de retrouver une sérénité financière en se renforçant via un financement par ORNAN. Cette opération primordiale permettra au Groupe de conforter sa restructuration et d'assurer son redéploiement.

Projet de transfert sur le marché Euronext Growth

Concernant le projet de transfert de la cotation des titres GECI International sur le marché Euronext Growth, après plusieurs mois d'instruction, Euronext a informé le Groupe que le délai d'examen du dossier de transfert serait prolongé. Ce projet de transfert est donc reporté à une date ultérieure mais reste d'actualité. Le marché sera informé de l'avancement du dossier.

Agenda

Mise à disposition du rapport financier annuel 2019-20, le 31 juillet 2020, après Bourse Assemblée Générale le 13 octobre 2020.