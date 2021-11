GEA : ventes annuelles en baisse

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel de GEA est de 29,8 ME vs. 34,2 ME.

Ces facturations brutes ne sont pas représentatives du niveau de chiffre d'affaires annuel définitif qui doit être retraité des produits constatés d'avance qui sont, au 30/09/21, moins importants que l'an dernier.

Les données définitives seront publiées le 31 janvier 2022 dans le cadre du rapport financier annuel après finalisation de l'audit des comptes actuellement en cours.