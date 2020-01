GEA : résultats annuels en retrait

GEA : résultats annuels en retrait









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe GEA affiche sur son exercice 2018-2019 une production de 38,3 millions d'euros, en retrait de plus de 16%. Après la progression de +82 % de l'activité export sur l'exercice précédent, celle-ci est en baisse de 29% et représente 53,9% du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires France progresse pour sa part de près de 25%. L'activité en France s'est poursuivie avec la fourniture d'équipements de péage pour la quasi-totalité des sociétés d'autoroutes.

Le taux de marge brute est en hausse sous l'effet du dénouement simultané de plusieurs contrats à l'international au premier semestre. En dépit d'une relativement bonne maîtrise des coûts, le résultat d'exploitation ressort à 5,51 ME contre 7,08 ME sur l'exercice précédent en raison de la baisse du niveau de production.

Le résultat financier, constitué pour l'essentiel de la rémunération de la trésorerie de l'entreprise, a été fortement impacté par la baisse des taux d'intérêts et recule à 0,42 ME contre 1,14 ME. Le résultat net s'établit à 4,23 ME après 6,03 ME un an plus tôt.

La trésorerie nette, impactée notamment par des rachats d'actions propres en vue d'annulation à hauteur de 2,6 ME, ressort à 67,3 ME au 30/09/2019 contre 75 ME un an auparavant.