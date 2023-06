GEA : le résultat net semestriel s'établit à 1,31 ME

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre, la production de GEA ressort en hausse de près de +11% à 21,19 ME (19,1 ME au 31 mars 2022), avec un chiffre d'affaires en France en hausse de 40% et une baisse à l'exportation de 30%. L'export a représenté 46% des facturations contre 63% l'an dernier. Ces variations résultent du cycle de livraison des contrats.

Le taux de marge brute baisse légèrement par rapport au 1er semestre 2021/2022 en raison notamment d'une augmentation de la production stockée. Pour rappel le 1er semestre de l'an dernier intégrait la marge de plusieurs projets à l'international dont la mise en service avait été retardée par la crise sanitaire.

Le résultat d'exploitation a été impacté par l'augmentation de la masse salariale (+6,8%) liée à l'inflation. Le résultat financier, constitué pour l'essentiel de la rémunération de la trésorerie de l'entreprise, ressort en hausse à 0,3 ME sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt.

Le résultat net s'établit à 1,31 ME (1,52 ME au 31 mars 2022).

Il vient renforcer une structure financière saine caractérisée par une absence totale d'endettement et par 72,28 ME de fonds propres (contre 71,62 ME au 31/03/2022). La trésorerie nette s'établit pour sa part à 59,59 ME au 31/03/2023 (contre 58,11 ME au 31/03/2022).

Précisons que le carnet de commandes fermes, exporté à 72%, s'élevait au 31 mars 2023 à plus de 42 ME 33,6 ME au 31 mars 2022.