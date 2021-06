GEA : le résultat net se replie sur le premier semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au cours du premier semestre 2020/2021, le chiffre d'affaires de GEA ressort en progression de plus de 13% à 20,28 ME contre 17,85 ME au 31 mars 2020.

Le résultat d'exploitation est de 0,8 ME vs. 1,6 ME.

Le résultat net s'établit à 0,51 ME contre 1,57 ME au 31/03/2020.

Il vient renforcer une structure financière saine caractérisée par une absence totale d'endettement et par 71,44 ME de fonds propres contre 78 MEUR au 31/03/2020 après imputation à hauteur de 6,4 ME de la valeur des actions auto-détenues annulées par le Directoire le 31/03/21.

La société ayant poursuivi une politique active de rachat d'actions propres à hauteur de 5 ME au cours du semestre, la trésorerie nette s'établit pour sa part à 62,58 ME au 31/03/2021 contre 70,61 ME au 31/03/2020...