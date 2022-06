GEA : Le résultat net s'établit à 1,52 ME

(Boursier.com) — Le Conseil de Surveillance de GEA réuni le 27 juin 2022 a examiné les comptes semestriels au 31 mars 2022 établis selon les règles et principes comptables français et arrêtés par le Directoire. Au cours du premier semestre, la production est ressortie en retrait de près de 6% à 19,10 ME, contre 20,28 ME au 31 mars 2021, avec un chiffre d'affaires en France en baisse de 23% et une hausse à l'exportation de 46%. L'export a représenté 63% des facturations contre 47% l'an dernier.

Le taux de marge brute progresse par rapport au premier semestre 2020/2021 en raison d'une diminution de la production stockée et de la mise en service de plusieurs projets à l'international qui avaient été retardés par la crise sanitaire.

Le résultat d'exploitation bénéficie de l'amélioration de la marge brute et progresse également en raison, notamment, d'une bonne maîtrise des achats externes (moindre recours au personnel extérieur) et sous l'effet de reprises de provisions. Le résultat financier, constitué pour l'essentiel de la rémunération de la trésorerie de l'entreprise, s'inscrit stable à 0,08 ME.

Le résultat net s'établit à 1,52 ME, contre 0,51 ME au 31/03/2021. Il vient renforcer une structure financière saine caractérisée par une absence totale d'endettement et par 71,62 ME de fonds propres (contre 71,44 ME au 31/03/2021).

La trésorerie nette s'établit pour sa part à 58,11 ME au 31/03/2022 (contre 62,58 ME au 31/03/2021 et 54,79 ME au 30/09/21).

Faits marquants

L'activité en France s'est poursuivie avec la fourniture d'équipements de péage et de logiciels pour la quasi-totalité des sociétés d'autoroutes dans le cadre notamment de contrats pluriannuels. De nouvelles commandes ont également été enregistrées, en particulier pour la fourniture de badges de télépéage. A cet égard il convient de souligner que GEA, qui réalise l'intégralité de sa production sur son unique site Grenoblois et qui a toujours refusé la délocalisation, a su démontrer qu'elle était la seule entreprise à pouvoir continuer à fournir des badges sans difficulté en dépit de la pénurie actuelle de composants électroniques.

De nouveaux contrats ont été signés pour l'équipement de plusieurs parkings, notamment à Toulouse ainsi que pour le renouvellement de la totalité des équipements de La Défense à Paris.

A l'international GEA a poursuivi avec succès toutes ses réalisations en cours, malgré la persistance des contraintes liées à la crise sanitaire.

La première phase du système de péage des autoroutes du Nord et du Grand Lisbonne de notre client Ascendi a notamment été finalisée avec succès.

GEA a également remporté de nombreux succès commerciaux dans plusieurs pays, y compris concernant la fourniture de badges de télépéage.

Le carnet de commandes fermes, exporté à 62%, s'élevait au 31 mars 2022 à 33,6 ME contre 36,4 ME au 31/03/2021 et 33,4 ME au 30/09/2021.

L'indépendance financière de GEA permettra à l'entreprise de poursuivre durablement son développement, en particulier à l'international où de nombreuses perspectives commerciales s'offrent à elle et qui, en cas de succès, nécessitera de mobiliser une partie de nos ressources propres.