GEA : forte hausse des résultats annuels et du dividende

(Boursier.com) — Le groupe GEA a vu son taux de marge brute progresser sur l'exercice 2021-2022 en raison d'une diminution de la production stockée et de la mise en service de plusieurs projets à l'international qui avaient été retardés par la crise sanitaire.

Le résultat d'exploitation bénéficie de l'amélioration de la marge brute et d'une bonne maîtrise des achats externes (moindre recours au personnel extérieur notamment) : il passe de 1,5 ME à 2,58 ME.

Le résultat net s'établit à 2,33 ME, contre 1,21 ME en 2020-2021et vient renforcer une structure financière saine caractérisée par une absence totale d'endettement et par 72,43 ME de fonds propres. La trésorerie nette s'établit pour sa part à 58,82 ME (contre 54,79 ME au 30/09/2021).

Le carnet de commandes fermes, exporté à 76%, s'élevait au 30/09/2022 à plus de 46 ME contre 33,4 ME au 30/09/2021. Ce carnet a été complété depuis la clôture de l'exercice par la signature de plusieurs commandes pour un montant global de 8 ME, dont 77% à l'exportation. Plusieurs contrats significatifs sont par ailleurs annoncés en cours de finalisation de négociation.

Le chiffre d'affaires brut (non retraité des produits constatés d'avance) au premier trimestre de l'exercice en cours ressort à 8,77 ME contre 6,51 ME un an auparavant.

Le Directoire, avec l'accord du Conseil de Surveillance, proposera à l'assemblée générale du 31/03/2023 le versement d'un dividende de 1,30 euro par action (contre 0,70 euro l'an dernier).