GEA : Assemblée générale en vue à Meylan









(Boursier.com) — Une Assemblée générale mixte des actionnaires de GEA se tiendra le 31 mars à 11h30, dans les locaux de la société, à Meylan.

Leader français des systèmes informatiques et électroniques de péage, GEA a réalisé au cours de l'exercice 2019/2020 une production de 34,68 millions d'euros, et un résultat net de 2,60 ME. Le carnet de commandes fermes, exporté à 73%, s'élevait au 30 septembre 2020 à 48,8 ME (41,6 ME 1 an auparavant).