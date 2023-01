GE HealthCare : solide croissance au quatrième trimestre

(Boursier.com) — GE HealthCare a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus en augmentation de 8% en glissement annuel à 4,9 milliards de dollars, alors que sa croissance organique s'est élevée à 13%. Le bénéfice net trimestriel a été de 554 millions de dollars, contre 564 millions un an plus tôt. L'Ebit ajusté a atteint 844 millions de dollars contre 827 millions un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,31$, contre 1,36$ pour la période correspondante, l'année précédente. Le free cash flow a plus que doublé en glissement annuel à 987 millions de dollars. GE HealthCare réaffirme sa guidance 2023 publiée plus tôt ce mois, avec une croissance organique attendue entre 5 et 7% pour une marge d'Ebit ajusté de 15 à 15,5%. Le bpa ajusté est attendu entre 3,6 et 3,75$, contre 3,38$ en 2022.