GBL vise à améliorer le rendement pour les actionnaires par un programme accéléré de rachat d'actions propres et des annulations d'actions propres

(Boursier.com) — À la suite de l'exécution de 26% de son enveloppe de rachat d'actions propres de 500 millions d'euros, Groupe Bruxelles Lambert réhausse son programme de rachat d'actions propres de 130 millions d'euros à ce montant initial.

L'augmentation des ressources allouées au Programme reflète l'opinion du Conseil d'Administration de GBL selon laquelle le cours actuel de l'action de la société ne reflète pas fidèlement sa valeur intrinsèque.

L'annonce d'aujourd'hui porte dès lors sur une enveloppe supplémentaire de 130 millions, le montant total de 500 millions du Programme réhaussé correspondant à environ 4,6% des actions de GBL en circulation.

Le Programme devrait être achevé avant le 31 décembre 2023, sous réserve des conditions de marché, et sera exécuté par un intermédiaire indépendant en vertu d'un mandat discrétionnaire permettant des achats tant en période fermée (closed period) qu'en période ouverte.

Comme précédemment, GBL convoquera une Assemblée Générale Extraordinaire en même temps que son Assemblée Générale Ordinaire le 2 mai 2024 afin de proposer une résolution visant à annuler les actions propres acquises par GBL dans le cadre du Programme.

Les rachats d'actions sur le marché dans le cadre du Programme s'effectueront conformément au régime de "safe harbour" prévu par le règlement (UE) no 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et le règlement délégué (UE) no 2016/1052 du 8 mars 2016 portant des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation.

Pour Ian Gallienne, CEO de GBL, "La décision de renforcer les ressources allouées à notre programme de rachat d'actions propres souligne notre confiance dans le potentiel de revalorisation du cours de l'action GBL. Notre intention d'accélérer les rachats et d'annuler ensuite les actions propres vise à capitaliser sur la décote actuelle du cours de notre action par rapport à notre actif net réévalué par action et s'inscrit dans le cadre de la poursuite de notre objectif de rendement pour les actionnaires."