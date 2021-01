GBL : succès de l'émission obligataire pour 500 ME à 10 ans

(Boursier.com) — Le Groupe Bruxelles Lambert annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès un placement obligataire de 500 millions d'euros assorti d'un coupon de 0,125% et venant à échéance le 28 janvier 2031. Le règlement-livraison est prévu le 28 janvier 2021. Le produit de cette émission a vocation à couvrir les besoins généraux de GBL. L'émission permettra en outre à GBL d'allonger la maturité moyenne de son endettement financier brut.

L'émission a été sursouscrite plus de 3,5 fois par une base d'investisseurs institutionnels diversifiée et équilibrée. Le succès de ce placement témoigne de la confiance du marché dans la qualité de crédit de GBL.

En septembre 2020, S&P et Moody's avaient attribué à GBL les notations de crédit à long terme de respectivement A+ et A1 assorties d'une perspective stable, positionnant ainsi GBL comme l'une des sociétés à portefeuille les mieux notées en Europe. Ces notations soulignent les solides fondamentaux de GBL en qualité d'investisseur à long terme et engagé, avec (i) une stratégie de qualité avec une rotation d'actifs de grande ampleur et bien articulée ayant mené à un portefeuille plus diversifié, principalement composé de sociétés liquides, résilientes et bénéficiant de notations élevées, et (ii) une forte flexibilité financière.

BNP Paribas et Société Générale ont agi en tant que Joint Global Co-Ordinators de cette transaction tandis que Citigroup Global Markets Limited, CM-CIC Market Solutions, ING et KBC ont agi en tant que Joint Active Bookrunners.